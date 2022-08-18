В Джанкое подсчитали количество поврежденных домов после детонации боеприпасов

В Джанкойском районе продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, возникшей в результате детонации боеприпасов на складе военного назначения.

На данный момент, как уточняет республиканское МЧС, в регионе объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме: «Электроэнергия и вода подается в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории, газоснабжение также будет восстановлено.

«У нас имеется информация о 9 поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются. В полном объеме к работам приступят после проведения необходимых работ по разминированию и проведения следственных действий», — заявил глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев.

По результатам оценки, гражданам будут выплачены компенсации в размере 10, 50, 100 тыс. рублей.

Во время детонации боеприпасов пострадали здания общеобразовательной школы и администрации поселения. Их осмотрели глава чрезвычайного ведомства и глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего для ликвидации происшествия задействовано от РСЧС 351 чел, 67 ед. техники.

Напомним, утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой.

Ольга Сурикова