В Джанкое подсчитали количество поврежденных домов после детонации боеприпасов

Крым Спецоперация в Украине
18-08-2022
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В Джанкойском районе продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, возникшей в результате детонации боеприпасов на складе военного назначения.
 
На данный момент, как уточняет республиканское МЧС, в регионе объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме: «Электроэнергия  и вода подается в полном объеме, на текущий  момент отключен газ, однако после проведения полного обследования  территории, газоснабжение также будет восстановлено.
 
«У нас имеется информация о 9 поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются. В полном объеме к работам приступят после проведения необходимых работ по разминированию и проведения  следственных действий», — заявил глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев.
 
По результатам оценки, гражданам будут выплачены компенсации в размере  10, 50, 100 тыс. рублей.   
 
Во время детонации боеприпасов пострадали здания общеобразовательной школы и администрации поселения. Их осмотрели глава чрезвычайного ведомства и глава Крыма Сергей Аксенов.
 
Всего для ликвидации происшествия задействовано от РСЧС 351 чел, 67 ед. техники. 
 
Напомним, утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой.
 
Ольга Сурикова

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