Баклажаны. Польза и вред. С чем сочетаются

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Баклажаны относятся к семейству пасленовых, ближайшими родственниками которого являются томаты и картофель. Плод баклажана – крупная ягода, хотя мы привыкли считать его овощем.

Цвет баклажана зависит от сорта, самая привычная окраска – от светло-фиолетовой до темно-лиловой, именно благодаря цвету в Южных регионах России баклажаны называют синенькими.

Баклажан имеет плотную, упругую мякоть кремового или светло-желтого цвета, семена маленькие, плоские, каплевидные или продолговатые. Обычно семена не вычищают, баклажан полностью используют в пищу. Наши мамы и бабушки обычно перед его приготовлением солили и оставляли постоять, чтобы ушла горечь. Но в современных сортах практически отсутствует горький привкус, поэтому данный метод можно не использовать.

Баклажаны — отличный источник клетчатки. Также они прекрасный источник витаминов B1 и B6 и калия. Кроме того, баклажан богат медью, магнием и марганцем. Помимо этого в 100 граммах сырых баклажанов содержатся следующие питательные вещества:

клетчатка — около 3,5 грамм;

марганец — 10-15% от суточной нормы (СН);

фолиевая кислота — 5-7% от СН;

калий — 5-7% от СН;

витамин К — 4-6% от СН;

витамин C — 3-5% от СН.

Баклажаны имеют в своем составе много витаминов, минералов, а также массу важных для тела антиоксидантов. Эти вещества защищают организм от повреждений, вызванных вредными веществами, например, свободными радикалами. Это помогает предотвратить многие типы хронических заболеваний.

Этот овощ особенно богат антоциановами — определенного пигмента с антиоксидантными свойствами, который отвечает за их яркий цвет. В частности, особенно полезен антиоксидант в баклажанах, который еще называют насунином. Ряд ученых утверждает, что он эффективен для защиты клеток организма от разрушения их вредоносными свободными радикалами.

А еще, по мнению экспертов, благодаря содержанию в баклажанах антиоксидантов, эти плоды помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению исследователей из США, они помогают снижать сахар в крови. Этот эффект достигается благодаря тому, что баклажаны богаты клетчаткой, которая проходит через пищеварительную систему в неизменном виде. Клетчатка замедляет скорость пищеварения и всасывания сахара в организм. Этот более медленный процесс поддерживает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает его скачки и сбои.

Помогают при похудении

Баклажаны содержат много клетчатки, но при этом калорий в них совсем немного. Это делает их отличным дополнением к любой диете для сбрасывания лишних килограммов. Клетчатка движется по пищеварительному тракту медленно, а это способствует долгому чувству сытости и полноценному насыщению. Кроме того, эти овощи часто используются в рецептах в качестве низкокалорийной замены высококалорийных продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Вред баклажана

Редко у некоторых людей встречается аллергия на баклажаны. Симптомы аллергической реакции включают сыпь, отек лица, зуд, крапивницу и хриплый голос. Любой, кто испытывает эти симптомы, должен получить срочную медицинскую помощь, так как у него может быть анафилактический шок или другие опасные для жизни аллергические реакции.

Также баклажан с осторожностью нужно употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, грубая клетчатка может привести к обострению хронических заболеваний, таких как гастрит и язвы.

Баклажан в кулинарии



Блюд из баклажанов великое множество, можно угодить практически всем, даже гурманам, кухни разных миров, особенно восточные, предлагают разные гастрономические изыски из них.

Баклажаны варят, жарят, тушат, запекают, готовят на пару и гриле, они прекрасно сочетаются с томатами, чесноком, кинзой, болгарским перцем, грецкими орехами. Помним, что при жарке они сильно впитывают масло, поэтому о диетическом жареном блюде можно забыть.

«Пицца с баклажанами»

Продукты:

Тесто слоеное бездрожжевое — 500 гр.

Баклажаны — 2 шт.

Перец болгарский — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Морковь по-корейски — 200 гр.

Соус чили — 1 ст.л.

Сметана — 3 ст.л.

Асафетида — 1 ч.л.

Карри — 1 ст.л.

Смесь перцев — 1 ст.л.

Сыр твердый — 100 гр.

Приготовление:

Нарезать помидоры дольками.

Перцы нарезать ломтиками.

Баклажан нарезать кружочками толщиной 1 мм.

Сыр натереть на крупной терке.

Форму для запекания смазать маслом или присыпать мукой.

Растянуть на форме слоеное тесто.

Смазать его сметаной и соусом чили, посыпать специями.

Выложить баклажаны первым слоем.

Затем выложить помидор.

На помидоры выложить морковь, перец, и присыпать сыром.

Запекать в разогретой до 180 °С духовке в течение 20 минут.

Пицца получается острая, но эта острота хорошо сочетается со вкусом баклажанов.

Отлично подойдет для праздника или просто большой компании вегетарианцев.

Баклажаны с сыром, помидорами и перцем

Продукты:

Баклажан – 2 шт.

Помидор – 2 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Сыр Российский – 70-100 гр.

Масло оливковое – 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Овощи помыть, баклажаны разрезать вдоль тонкими полосками, не дорезая до конца со стороны плодоножки. Помидоры нарезать кружками, перец почистить, разрезать пополам и нарезать длинными ломтиками. Сыр тонко нарезать или натереть на терке. Собрать «веер» – в каждый разрез баклажана вложить перец, помидор и сыр, уложить баклажаны на смазанный маслом противень и раскрыть. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при 180 градусах.

Баклажанная икра – гриль

Баклажаны – 4 шт.

Помидоры – 4 шт.

Перец болгарский – 3 шт.

Чеснок – 5-6 зуб.

Кинза – пучок

Масло оливковое – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Приготовление:

Предлагаем приготовить баклажаны на открытом огне – мангале или барбекю, как гарнир к шашлыку. Овощи помыть и запечь на гриле до готовности, немного остудить, очистить и, держа рукой за плодоножки, вилкой проводить по всей длине, постепенно, снимая слой за слоем, измельчить. Получится что-то среднее между спагетти и корейской морковкой. Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс, кинзу крупно нарезать, все аккуратно перемешать, посолить и сбрызнуть маслом.

Приятного вам аппетита.

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Ольга Сурикова