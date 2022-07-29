В Севастополе впервые будут прыгать в воду с большой высоты

С очень большой высоты

В Севастополе, 31 июля, впервые пройдут соревнования по хай-дайвингу. Этап международного фестиваля «Крылья мира» соберёт 12 сильнейших спортсменов мира — это Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Мигель Гарсия (Колумбия) и другие.

Хай-дайвинг — это прыжки с экстремальных высот. В Севастополе спорсмены будут прыгать с 27-метровой конструкции, установленной на плавучем кране.

Такое нельзя пропустить.

Начало — 17:00

Место – трибуны у причала № 149 в спорткомплексе ЦСКА (слева от Графской пристани).

Напомним, севастопольские пловцы «мастерс» заняли первое место в общекомандном зачете на Чемпионате юга России по плаванию.

Дмитрий Островский