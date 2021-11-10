В Севастополе в районе 5 км произошло смертельное ДТП

Погиб водитель

В Севастополе вечером 9 ноября произошло ДТП, в котором снова погиб водитель. Авария произошла в 20.20 на дороге по направлению с 5-го километра Балаклавского шоссе на мыс Фиолент.

На данном участке 42-летний водитель автомобиля «Opel» рядом с перекрестком выехал на встречную полосу и врезался в «Mitsubishi» под управлением водителя 1973 года рождения.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Opel» от полученных травм скончался в карете скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Напомним, водитель внедорожника погиб после столкновения с рейсовым автобусом №42 (пл. Захарова — п. Андреевка). Травмы получили 5 человек, находившихся в автобусе.

Ольга Сурикова