В депздраве Севастополя прокомментировали информацию о нехватке прививок от бешенства

Снова человеческий фактор

В департаменте здравоохранения Севастополя опровергли появившуюся в СМИ информацию о дефиците прививок от бешенства для людей.

В частности, в соцсетях женщина рассказала, что ей отказали в плановой прививке от бешенства в Первой горбольнице. В депздраве отреагировали на данную ситуацию.

«По полученной информации установлено, что между сотрудниками медицинского учреждения и жительницей города произошло недопонимание, и сделать прививку в день обращения она не смогла. Руководство первой городской больницы уже связалось с жительницей, курс плановой вакцинации продолжен», — прокомментировала пресс-служба горздрава.

Также отмечается, что вакцины от бешенства в городских медучреждениях имеется в достаточном количестве, и сделать прививку можно в любой поликлинике города.

В ведомстве напомнили и меры предосторожности при контакте с больным животным. «При укусе, оцарапывании, ослюнении человека больным животным надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного, после чего – незамедлительно обратиться в травмпункт, к врачу-травматологу, который окажет первую помощь, обработает рану и сделает первый укол вакциной от бешенства», — уточнили в департаменте.

Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса в поликлинике по месту жительства.

Травмпункты работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней в городской больнице № 1, по адресу: ул. Адм. Октябрьского, 19 (пл. Восставших) и в городской больнице № 5 по адресу: пр-кт Ген. Острякова, 211-а.

Напомним, в Севастополе произошел недавно инцидент и с прививкой от коронавируса, когда женщине вкололи второй компонент не той вакцины.

Ольга Сурикова