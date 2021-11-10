В Севастополе подготовились к осенним паводкам

Расчищены русла рек

На территории Севастополя завершили расчистку русел двух крупных рек — Черной и Бельбека. Проведение работ обусловлено необходимостью подготовится к возможным паводкам и наводнениям, сообщил заместитель губернатора Николай Жигулин.

«Нам важно предотвратить заторы, чтобы вода поступала в город. Для этого мы очищаем реки от мусора, который препятствует нормальному прохождению большой массы воды», — отметил вице-губернатор.

В пресс-службе правительства сообщили, что на сегодняшний день очищено 7 км русла реки Черной. В результате устранено более 20 заторов, 15 иловых отложений, вывезено почти 30 куб. м отходов: около 17 куб. м строительных и 12 куб. м отходов жизнедеятельности – это бытовой мусор, шины и прочее. На реке Бельбек в ходе расчистки 1 км русла специалисты устранили несколько наносов и вывезли около 7 куб. м мусора. Очищенные участки рек готовы к паводковому периоду.

Жигулин подчеркнул, что такие работы должны проводиться на постоянной основе. Сейчас город готовится к паводковому периоду.

Напомним, во время сильных летних ливней затопило несколько сел Байдарской долины. Пострадавшим жителям было выделено 900 тысяч рублей для компенсации убытков.

Ольга Сурикова