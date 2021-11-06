В жутком ДТП в районе Андрревки погиб парень, еще пять человек пострадали (ФОТО)

Сегодня, 6 ноября, примерно в 14.31 на правом закруглении автодороги Андреевка – Солнечный произошло жуткое ДТП, в котором погиб молодой человек, еще пять человек пострадали.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Тигуан, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону посёлка Солнечный.

В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте, водитель и 4 пассажира автобуса получили различные травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели. Движение на данном участке дороги закрыто, организован объезд по грунтовой дороге.

Напомним, 4 ноября, в Севастополе местный житель на автомобиле KIA шесть раз выстрелил из пневматического оружия по водительской кабине мусоровоза.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю