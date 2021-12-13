Горхоз целенаправленно экономит на вывозе мусора и контейнерных площадках

Директор горхоза Евгений Горлов рассказал сегодня на пресс-конференции, что одним из способов увеличения прибыли, который позволит выйти ООО «БГС» из бедственного положения, является сохранение прежнего количества контейнеров при постоянно увеличивающемся количестве населения.

«У нас контейнерные площадки и контейнеры остались в том же самом объеме, а прирост населения пошел на увеличение, соответственно – это прибыль, которая позволяет нам сегодня гасить долги», — рассказал Горлов.

Рост проблем с мусором, которые в этом году заметили и севастопольцы, и депутаты, и губернатор Развожаев, по мнению Горлова в основном связаны не с работой ООО «БГС», а с деятельностью «горе-строителей» и предпринимателей.

«Вывоз у нас, не территории города, осуществляется, то есть контролировать его большого смысла нет, а вот процедурно откуда он собирается и как он образовывается вот здесь мы начали очень большую и активную работу», — отметил руководитель горхоза.

Горлов связал образование свалок вокруг контейнерных площадок со сваливанием в них строительного мусора, для которого они не предусмотрены, при этом подчеркнув, что их немного и о них в правительстве Севастополя знают.

Напомним, директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в ходе общения с журналистами об итогах работы его ведомства за 2021 год оценил работу регионального оператора по обращению с мусором в этом году на «3,5 – 4» баллов из 5.

Дмитрий Островский