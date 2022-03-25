Студент СевГУ получил грант на развитие регби

Студент СевГУ Дмитрий Сумарев получил внутренний грант своего ВУЗа на развитие Студенческой регбийной лиги Севастополя.

Студенческая регбийная лига Севастополя уже второй год получает поддержку от крупнейшего городского университета. На грантовые деньги будут проводится соревнования, а также будут закуплены экипировка и инвентарь. На эти цели выделено более 250 тысяч рублей.

Дмитрию Сумареву в реализации проекта в качестве куратора продолжает помогать Николай Будагьянц, руководитель студенческого направления в Севастопольской городской федерации регби.

«В прошлом году мы создали несколько команд на базе СевГУ и провели первые соревнования среди студенческих команд. Сборная СевГУ впервые в новейшей истории Севастополя приняла участие во Всероссийских студенческих соревнованиях и достаточно неплохо себя показала. В этом году продолжим развивать регби в нашем ВУЗе и будем стараться не только принимать участие на всероссийском уровне, но и добиваться результатов. Тем более есть ощутимая поддержка от руководства университета и городской федерации», — рассказал Будагьянц.

Напомним, севастопольская федерация регби по итогам 2021 года снова вошла в тройку лидеров развития.

Дмитрий Островский