В Севастополе в новую ПЦР-лабораторию врачей и лаборантов зазывают зарплатами

Открытие уже в декабре

Здравоохранение Севастополя в связи с открытием новых отделений для пациентов с коронавирусной инфекцией остро ощущает нехватку медработников.

Пресс-служба горздрава сообщила, что в декабре в инфекционной больнице открывается ПЦР-лаборатория. Теперь в новом отделении открылся целый ряд вакансий с достаточно высокой заработной плата:

— врачей клинической диагностики (заработная плата от 39 до 57 тысяч рублей);

— биологов (заработная плата от 39 до 57 тысяч рублей);

— лаборантов (заработная плата от 20 до 29 тысяч рублей);

— санитарок (заработная плата от 18 до 22 тысяч рублей).

«Коллектив инфекционной больницы Севастополя — это профессионалы самого высокого уровня. Это команда смелых людей, главная цель которых — помогать людям. Работать среди таких людей не только большая ответственность, но и честь. Приглашаем вас стать частью коллектива», — обращается департамент к потенциальным сотрудникам.

Если вас заинтересовали вакансии, обращайтесь по телефону в отдел кадров Департамента здравоохранения: +7 (8692) 41-73-13.

Как уже сообщало наше издание, В Севастополе врачей и медсестер приглашают на работу в ковидные госпитали, гарантируя высокую заработную плату.

Фото: vesti92.ru