Севастопольских школьников с каникул встречать будут роботы

Для профилактики

Севастопольских школьников ждет ноу-хау на входе в учебные заведения: их все оснастят «умными терминалами» для измерения температуры и дезинфекции рук. Такая информация была озвучена в субботу на аппаратном совещании под председательством Губернатора Михаила Развожаева.

«В августе, когда в Севастополе с рабочим визитом был министр промышленности и торговли Денис Мантуров, он обещал первую партию современных терминалов для автоматического измерения температуры и дезинфекции рук направить в Севастопольские школы – это роботы, которые в игровой форме будут измерять температуру», – рассказал Миахил Развожаев, передает его пресс-служба.

В свою очередь, и.о. директора Департамента образования Антон Ульянцев отметил, что поставка 76 комплексов ожидается в этом году.

При этом он заверил, что все школы будут обеспечены современными комплексами. На что Развожаев поручил сделать это в течение зимних каникул.

Как уже сообщалось, школьные каникулы в Севастополе начнутся на неделю раньше.

Фото: vsatke.ru