В Севастополе от коронавируса умерли два человека за сутки

Среди заболевших маленькие дети.

В Севастополе по состоянию на утро 12 декабря зарегистрировано 75 новых случаев заболевания COVID-19.

19 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Заболевшие – люди в возрасте от трёх до 89 лет.

117 человек выписаны после выздоровления.

Скончалась женщина в возрасте 91 года и мужчина 53 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 5211 человек.

В настоящий момент выздоровел 4841 человек, 165 умерли.

На сегодняшний день в стационарах с подтвержённым диагнозом находятся 112 человек, в «Изумруде» – 117.

На амбулаторном лечении – 67 человек.

Под наблюдением находятся 554 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.