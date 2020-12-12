COVID-19 Город

В Севастополе от коронавируса умерли два человека за сутки

12-12-2020
админ
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Среди заболевших маленькие дети.

В Севастополе по состоянию на утро 12 декабря зарегистрировано 75 новых случаев заболевания COVID-19.

19 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.  

Заболевшие – люди в возрасте от трёх до 89 лет.  

117 человек выписаны после выздоровления.  

Скончалась женщина в возрасте 91 года и мужчина 53 лет. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 5211 человек.  

В настоящий момент выздоровел 4841 человек, 165 умерли. 

На сегодняшний день в стационарах с подтвержённым диагнозом находятся 112 человек, в «Изумруде» – 117.

На амбулаторном лечении – 67 человек.   

Под наблюдением находятся 554 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. 

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07. 

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

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