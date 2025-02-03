В Севастополе в новом ЖК на Лабораторном шоссе остановлены еще три лифта

На аппаратном совещании в полиции Севастополя начальник Госжилнадзора Севастополя Илья Полтавский доложил о дополнительном осмотре лифтового оборудования в новом ЖК на Лабораторном шоссе, 33б.

Там, про его заменили три частотных преобразователя, которые получили положительное заключение.

Сейчас три лифта работают исправно, три других остановлены. На данный момент частотные преобразователи для них проходят таможню, их установят до конца февраля 2025 года.

Напомним, в ноябре прошлого года в доме № 33Б на ул. Лабораторное шоссе женщина получила травму. Она зашла в лифт, он начал движение вверх с первого этажа, однако сразу после этого резко спустился на расстояние около 1 метра, а затем произошло его экстренное торможение.

Также в ходе совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил ежедневно следить за работой лифтов на Лабораторном шоссе. Кроме того, поручил разработать требования к лифтам в новостройках, чтобы не повторялись подобные ситуации.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео Госжилнадзора

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