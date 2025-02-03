Севастопольские ветераны Великой Отечественной войны получат по 200 тысяч к 9 Мая

В Севастополе к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут назначены региональные выплаты ветеранам.

Как было сегодня озвучено в ходе аппаратного совещания, инвалидам Великой Отечественной войны, из горбюджета будет выплачено 200 тысяч рублей. Аналогичная сумма предусмотрена участникам Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей получат жители Осажденного Севастополя, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, несовершеннолетние узники, признанные инвалидами.

Кроме того, дополнительно принято решение труженикам тыла и членам семьи погибших, умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны, из регионального бюджета выплатить по 20 тысяч рублей И Детям войны к празднику выплатят по 5 тысяч рублей.

На ближайшем заседании правительства планируется принять это решение и с 1 марта начать выплачивать деньги.

Данные средства предусмотрены дополнительно к федеральным выплатам, которые начнут поступать ветеранам ближе к апрелю-маю.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан к 80-летию Победы. 80 000 рублей получат инвалиды и участникам Великой Отечественной войны, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», работавшие на объектах ПВО, морских и авиабазах в годы войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

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Ольга Сурикова