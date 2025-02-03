На трассе Ялта — Севастополь произошло смертельное ДТП 

Сегодня, 3 февраля, утром на трассе Ялта-Севастополь произошло ДТП, в котором погиб водитель.

Как сообщает Госавтоинспекция, в 07:40 на трассе, вблизи Алупки, водитель автомобиля Lada Kalina, 1990 года рождения, выехал на «встречку», где столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter, под управлением водителя 1991 года рождения.

В результате ДТП погиб водитель отечественного авто.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции Ялты, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ольга Сурикова