В Севастополе в новом жилом квартале в с. Осипенко 81 участок дали многодетным семьям

Правительство Севастополя утвердило проект планировки жилого квартала в с. Осипенко, в котором 81 участок будет передан многодетным семьям.

В своем докладе директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов подчеркнул, что проект предусматривает предоставление земельных участков, находящихся в собственности города, гражданам в собственность бесплатно.

Он уточнил, что проектируемая территория находится на пересечении дорог Саки-Орловка и Качинского шоссе в Качинском муниципальном округе. Составляет 44,7 га. Проектом планировки предусматривается формирование нового жилого микрорайона с капитальной жилой застройкой на 166 земельных участков.

«Проектом дополнительно образовывается 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Территория будет обеспечена объектами социально-бытового обслуживания», — уточнил Жукалов, добавив, что здесь предусмотрены школа и детский сад по 500 мест, а также магазины.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаве пояснил, что «это территория, где мы многодетным выдавали участки». И теперь, подчеркнул он, при формировании новых конгломератов ИЖС необходим будет такой же проект планировки территории.

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Ольга Сурикова