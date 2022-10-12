Музей им.Крошицкого юбилей будет отмечать вне родных стен, коллекция вернется не раньше следующего года

Начальник департамента культуры Ирина Романец сообщила, что завершить ремонт здания Севастопольского художественного музея им. Крошицкого к его 95-летнему юбилею, который будет отмечаться 6 ноября, не получится. Такую информацию она озвучила в ходе сессии Заксобрания Севастополя.

Романец, характеризуя степень готовности здания к открытию, ответила, что сам ремонт проведен на высоком уровне: «Везде штучная дубовая доска, везде на полу настоящий мрамор, лестницы мраморные. Выложена шикарная штукатурка на стенах. То, что там использованы хорошие материалы и хороший технологический процесс, мы не сомневаемся».

Но завершить все работы до 6 ноября не удастся, пока надежды на конец года.

«Мы 6 ноября празднуем 95-летие музея, но пока, к сожалению, не в стенах музея. Но губернатор дал поручение и все строители знают, что строительно-монтажные работы к этой дате должны быть завершены», — отметила глава департамента.

К тому же, по ее словам, остро стал вопрос с мультимедийным оборудованием, а скорее с его импортозамещением, что привело к увеличению его стоимости.

«Сразу с завершением капитального строительства будет решаться вопрос с оборудованием», — добавила она.

Кроме того, отдельно будет решаться вопрос и с возвращением в стены музея коллекции картин.

«Мы точно понимаем, что никакого перемещения в такое время не может быть. Перевозить коллекцию можно будет только тогда, когда перепад температур будет между зданием и улицей два градуса. Мы понимаем, что должны быть закончены все технологические процессы: пыль осестся, температура установиться. Мы планируем переезд коллекции не ранее апреля следующего года», — пояснила Романец.

Напомним, днем ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркивал, что есть шанс завершить ремонт художественного музея им. Крошицкого в этом году.

Ольга Сурикова