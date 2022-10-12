Агрофирма «Золотая Балка» меняет назначение своих земель на туристические

Правительство Севастополя на последнем заседании сменило назначение земель агрофирмы «Золотая Балка» с сельскохозяйственных на туристические обслуживание.

В своем докладе директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов пояснил, что данный рассматриваемый земельный участок, площадью 4,2 га возле села Первомайское передан участнику свободной экономической зоны. Заказчиком документации о смене назначения участка выступает Агрофирма «Золотая Балка».

Он заверил, что капитального строительства жилых или общественно-деловых центров здесь не предусмотрено

«В целях реализации инвестиционного проекта проектом решения предлагается внести изменение в разрешенное использование земельного участка с ведения товарного сельскохозяйственного производства на туристическое обслуживание», — уточнил он.

И добавил, что, согласно проведенной экспертизе, этот земельный участок признали не пригодным для сельскохозяйственных целей.

В свою очередь губернатор Михаил Развожаев рассказал, что здесь будет зона рекреации для реализации некапитальных туристических объектов.

Ольга Сурикова