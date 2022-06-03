В Севастополе на месте совхоза «Софьи Перовской» появится коттеджный поселок

Сельское хозяйства там уже не вернуть

В Севастополе принято решение о строительстве коттеджного поселка в рамках КРТ на землях бывшего совхоза «Софьи Перовской» на Северной стороне. Вопрос рассматривался на заседании градостроительного совета.

Как отмечалось в ходе доклада, всего участков в рассматриваемом плане, только в ТСН «Нижней Учкуевки», 279, которые относятся к землям населенных пунктов, сельхозназначения и земли, не имеющие назначения. Также в КРТ войдут и земли «Верхней Учкуевки».

«Предыстория такая. Когда распаевка была «Софьи Перовской», были земли совхоза, их распределили следующим образом: каждому выделили большие паи по 2 га и выделили каждому по 10 соток, чтобы построить там индивидуальные жилые дома для работников совхоза. При Украине было решение об изменении вида разрешенного использования на личное крестьянское хозяйство, что позволяло строить дома», — рассказал главный архитектор города.

Также подчеркивалось, что дальнейшее использование данных земель для сельского хозяйства является бесперспективным, в том числе в связи с близостью парка Учкуевка и города. Севастопольцы знают эти территории только как лавандовые поля.

В данный момент предлагается в рамках КРТ комплексная жилая застройка со всем спектром соцуслуг, магазинов, кафе, гостиниц, в том числе со своими электроподстанциями. Обеспечение водоснабжением и централизованным канализованием планируется за счет города. Дома на данной территории будут малой этажности и индивидуальные жилые дома. Комплекс будет рассчитан на тысячу человек

Детей планируется отправлять в школу, которая будет оборудована в здание бывшего интерната №5.

«Предполагается город нагрузить существенно, понятно что 279 коттеджей около моря принесут существенную прибыль тем, кто инвестирует. Мы же не будем обманываться, что это у нас 279 участников индивидуального жилого строительства участвуют в подготовке к КРТ. Очевидно, что это не так», —сразу обозначил цели застройки губернатор Михаил Развожаев и поручил, кроме всего прочего, просчитать, во сколько обойдется городу строительство всей инфраструктуры на данной территории.

Проект был поддержан всеми члена градсовета, кроме главы заксобрания Владимира Немцева, который решил воздержаться при голосовании.

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Ольга Сурикова