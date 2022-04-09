В Крыму готовы брать на работу медиков из числа украинских беженцев

Главврачи должны содействовать

В ходе заседания Совета руководителей медицинских организаций при Совете министров Республики Крым обсуждались вопросы, связанные с кадровым и материально-техническим обеспечением медицинских учреждений в условиях санкций. Об этом рассказал в своем Telegram глава республики Крым Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что среди принятых решений особое внимание уделялось приобретению новой медтехники иностранного производства, но только при гарантии обеспечения последующего ремонта, техобслуживание и закупки запчастей.

Также было указано на то, что сейчас нельзя допускать назначения импортных лекарственных препаратов, которых нет в наличии, а необходимо обеспечить подбор отечественных аналогов.

Кроме того, начинает действовать упрощенная процедура трудоустройства в медучреждения Крыма врачей из числа вынужденных переселенцев из Украины.

«Еще раз напоминаю, что только личное активное участие каждого главврача поможет решить не только кадровую проблему, но и обеспечит стабильную работу учреждения здравоохранения, а также высокий уровень оказания помощи гражданам», — написал Аксенов.

Напомним, Центр занятости Севастополя оказывает помощь беженцам из ДНР и ЛНР найти работу, работодатели созваниваются с волонтерскими штабами и практически ежедневно предлагают вакансии.

Ольга Сурикова