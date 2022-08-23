В Севастополе на питание и проживание детей из ДНР и ЛНР выделили более двух млн рублей

Правительство Севастополя приняло решение выделить из резервного фонда более двух миллионов рублей на размещение и питание детей из ЛНР и ДНР. Данный документ был утвержден в ходе заседания 22 августа.

В своем докладе и.о. директора департамента образования и науки Севастополя Лариса Сулима сообщила, что на данный момент на базе дома-интерната №1 размещено 32 ребенка из Донбасса, которые вынужденно покинули свои дома.

«Принятие данного постановления позволит нам выделить из резервного фонда средства в размере 2 млн 400 тысяч рублей на содержание и расходы, связанные с проживанием, в первую очередь с питанием детей», — пояснила Сулима.

Напомним, ранее выделялись средства на приобретение путевок в детские лагеря Севастополя для детей из ДНР и ЛНР.

Ольга Сурикова