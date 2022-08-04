Тоннель на Пожарова уже обрастает противниками его строительства

Жители центральной части Севастополя выразили обеспокоенность по поводу сохранности своих домов при возможном строительстве тоннеля на Пожарова. Предполагается, что подземная трасса соединит Артбухту и улицу Пожарова.

Жильцы рассказали, что на домах довоенного времени уже появились трещины. Здания на холме строились без фундамента и каскадом, поэтому они и без того под движением оползней начинают разрушаться.

«Это будет постоянная вибрация, а у нас еще зона сейсмическая. Начнет этот тоннель строиться, часть домов может быть разрушена. Я не говорю, что они будут 100% разрушены. Могут быть разрушены. Есть такая угроза? Есть такая угроза. Надо от нее хотя бы отказаться, или просчитать до минимума», — высказал свое мнение житель Владимир Дикунов, говорится в сюжете «НТС».

Местные жители также уверены, что тоннель не решит проблемы, а создаст новые: в данном случае речь идет об усложнении движения, когда три дороги будут соединяться в одном месте: спуск с площади Восставших, улица Карантинная и с подземной трассы.

Люди также апеллируют к тому, что проложить здесь тоннель хотели еще с советских времен, но от этой идеи отказались. Затем в украинский период глава города Владимир Яцуба сам лично прошелся по этому тоннелю и сказал, что здесь строить ничего нельзя. Поэтому они рекомендовали нынешнему губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву тоже пройтись по месту предполагаемого строительства.

«Я была на Пожарова, там где база заправочная. Там где открыто, можно зайти. Осенью. Там воды по пояс и сверху капает вода. Какой может быть тоннель? Какой? Если мы сегодня живем и просим помогите нам сделать то, что мы видим. Помогите. Нет, нас не слышат. Почему? Почему нас не слышат?», — заявила еще одна местная жительница Нина Лукьянчук.

Как ранее сообщалось, проект строительства тоннеля на улице Пожарова планируют включить в госпрограмму развития Крыма и Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета СТВ