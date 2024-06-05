В Севастополе 17-летний водитель устроил ДТП и перевернул автомобиль

ДТП с участием несовершеннолетнего водителя произошло в Севастополе на Фиолентовском шоссе 4 июля около 21:30.

Как сообщили «Севкору» в пресс-службе полиции города, 17-летний водитель, не имеющий прав, управляя легковым автомобилем Chevrolet, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения несовершеннолетний водитель отказался.

За допущенные нарушения, водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.37 и по ч. 2 ст. 12.26 КоАП Российской Федерации.

Напомним, сегодня в ДТП в Севастополе погиб 15-летний подросток, который был пассажиром на мотоцикле. Управлял ТС также подросток.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети

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