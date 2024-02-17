В ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста погиб 15-летний подросток

В ДТП, произошедшем в прошлое воскресение, 11 февраля, погиб 15-летний пассажир мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 11 февраля в полвторого ночи на улице Отрадной, 39-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz при повороте налево на равнозначной дороге не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Сузуки, движущемуся во встречном направления прямо.

В результате ДТП 15-летний пассажир мотоцикла Сузуки скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание. Установлено, что несовершеннолетний водитель мотоцикла не имел водительского удостоверения, а также пассажир был без защитного шлема.

Ход и результаты проверки, которую по данному факту проводят правоохранительные органы, находятся на контроле прокуратуры Севастополя.