В Севастополе в ДТП пострадал маленький ребенок

ДТП произошло в 09:50 на перекрестке улиц Вакуленчука и Фиолентовское шоссе
В пресс-службе городского УМВД отметили, что 21-летняя автоледи, управляя автомобилем ВАЗ-21102, на не равнозначном перекрестке улица Вакуленчука – Фиолентовское шоссе, при повороте налево не предоставила преимущества в движении и столкнулась с легковым автомобилем Форд, который двигался во встречном направлении по ходу движения автомобиля.
На момент столкновения в салоне автомобиля Форд находились два 33-летних пассажира и 4-летний ребенок, который перевозился без автокресла.
В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира автомобиля Форд, в том числе ребенок с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу.
Признаков опьянения у водителей не установлено.
Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба УМВД в Севастополе