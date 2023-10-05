Крымчанин выплатит 1 млн рублей за убийство севастопольца ногой

Житель Республики Крым проведет 8 лет в исправительной колонии строгого режима и выплатит 1 млн рублей компенсации морального вреда за убийство севастопольца.

Установлено, что в апреле 2023 года возле одного из домов по ул. Андреевской в п. Солнечный мужчина распивал спиртное со своими знакомыми. Он начал драться с незнакомым мужчиной, так как ему показалось, что тот является «закладчиком» наркотиков. В ходе конфликта осужденный нанес незнакомцу многочисленные удары кулаками и задушил его, наступив на шею ногой, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Сотрудники полиции задержали убийцу на месте происшествия.

Нахимовский районный суд Севастополя назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск матери погибшего о взыскании с виновного морального вреда в размере 1 млн рублей.

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Ольга Сурикова