В ДТП под Севастополем пострадал двухлетний ребенок

Малыш находился в автокресле

В Севастополе днем 8 ноября произошло столкновение автомобилей KIA и ВАЗ, которое не обошлось без пострадавших. В ДТП в районе Инкермана повреждены оказались оба автомобиля и на дороге образовалась пробка.

«Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем KIA, выехал на полосу встречного движения, где произвtл столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1991 года рождения», — сообщила замначальника пресс-службы городского УМВД Мария Нажа.

Также уточняется, что в момент аварии в салоне отечественного автомобиля в детском кресле находился двухлетний ребенок.

В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ».

Напомним, в Севастополе на дороге Андреевка – Солнечный произошло жуткое ДТП, в котором погиб молодой человек, еще пять человек пострадали.

Ольга Сурикова