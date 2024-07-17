В Севастополе в ДТП на Столетовском проспекте пострадала пассажирка

Происшествия
17-07-2024
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По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня днем водитель Chevrolet Aveo около дома № 3А на Столетовском проспекте на скорости вылетел на встречку и столкнулся с фургоном Ford Transit.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 49-летняя пассажирка Ford Transit, которая была доставлена в горбольницу.

Предварительно, водители были трезвы.

По факту ДТП с пострадавшей проводится проверка.

Напомним, в Севастополе недавно на улице Пожарова в ДТП погиб мотоциклист.

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Ольга Сурикова

 

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