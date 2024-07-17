В Севастополе в ДТП на Столетовском проспекте пострадала пассажирка

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня днем водитель Chevrolet Aveo около дома № 3А на Столетовском проспекте на скорости вылетел на встречку и столкнулся с фургоном Ford Transit.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 49-летняя пассажирка Ford Transit, которая была доставлена в горбольницу. Предварительно, водители были трезвы. По факту ДТП с пострадавшей проводится проверка. Напомним, в Севастополе недавно на улице Пожарова в ДТП погиб мотоциклист. «Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города Ольга Сурикова