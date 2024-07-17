Часть ракеты спустя два месяца извлекли из вентиляционной шахты ЖК «Олимпия»

Жительница ЖК рассказала Севкору, что вчера в вентиляционной шахте была обнаружена хвостовая часть ракеты. На место выехала полиция и Росгвардия. Жильцы были эвакуированы.

Оказалось, что часть ракеты попала в шахту еще 22 мая, разбила воздуховод и осталась там до вчерашнего дня. Жильцы рассказывают, что в ту ночь был сильный удар и на кухне вылетела вентиляционная сетка и посыпалась штукатурка.

Часть ракеты извлекли. Поврежденную шахту будут восстанавливать. Сейчас управляющая компания планирует провести экспертизу и подготовить все необходимые документы для выплат из резервного фонда для восстановления воздуховода.

Анна Левина