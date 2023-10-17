В Севастополе в «черную» работают около 50 тысяч человек

В Севастополе порядка 50 тысяч человек работают в обход трудового законодательства. Как передает корреспондент «Севкора» об этом сообщил руководитель департамента финансов Алексей Плотников.

По его мнению, это один из двух факторов, которые приводят к тому, что Севастополь, по данным различных рейтингов, в числе тех регионов, где уровень благосостояния населения один из самых низких в стране.

Второй фактор – это регистрация в других регионах, работающих в городе предприятий, что искажает статистические данные.

Напомним, Севастополь упал на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял 64 строчку в рейтинге регионов России по уровню благосостояния населения.