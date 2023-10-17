ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на СБУ

Крымчанин, беспокоясь за своих родственников на Украине, решил устроиться работать в СБУ. Написал украинской разведке через Telegram, ему не ответили — там оказались только боты.

Мужчина написал напрямую на почту СБУ, где ему и ответили, попросив собрать информацию о состоянии газопровода и забрать скрытую взрывчатку. Однако, когда крымчанин прибыл, чтобы забрать «груз», его задержали сотрудники ФСБ России.

Горешпионом оказался житель Бахчисарайского района 1975 года рождения. По данным ФСБ, по заданию yкраинской спецслужбы он занимался организaцией тайников с боеприпасами на территоpии Крыма

Напомним, ФСБ заявила, что украинские спецслужбы привлекают к поджогу объекту МО РФ, МВД и РЖД пенсионеров, маргиналов и психически нездоровых людей.