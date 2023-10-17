«Подготовка к годовому отчёту. Изменения в 2023г. в налоговом и бухгалтерском учёте»

Открыт набор на курс повышения квалификации

Участие бесплатное!

В программе:

Изменения в налоговом администрирование по ЕНП и ЕНС. Способы законной оптимизации налогов в эпоху цифровизации.

Подготовка субъекта хозяйствования к выездной налоговой проверке.

Ключевые изменения по единому налоговому платежу с лета 2023 г.

Изменения в применении специальных налоговых режимов для МСП.

Ведение учета при работе на маркетплейсах.

Заработная плата, отпускные и иные выплаты работникам: особенности 2023 года.

Организация работы по воинскому учету в свете новых правил.

Применение новых федеральных стандартов бухгалтерского учета с 01 января 2024г.

Спикер, Наталья Вохмянина:

— доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ «Севастопольский государственный университет»

— сертифицированный аудитор.

Важно!

Пройти обучение могут субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и организации, соответствующие следующим критериям:

— Зарегистрированные в городе Севастополе

— Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации

— Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг). Подробности по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92

— Имеющие высшее или среднее профессиональное образование

— Зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/)

Формат мероприятия: очно, в центре «Мой Бизнес»

Время и дата: 30 октября — 2 ноября с 13:15 до 17:10

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/364umj