«Подготовка к годовому отчёту. Изменения в 2023г. в налоговом и бухгалтерском учёте»

Открыт набор на курс повышения квалификации
Участие бесплатное!
В программе:
- Изменения в налоговом администрирование по ЕНП и ЕНС. Способы законной оптимизации налогов в эпоху цифровизации.
- Подготовка субъекта хозяйствования к выездной налоговой проверке.
- Ключевые изменения по единому налоговому платежу с лета 2023 г.
- Изменения в применении специальных налоговых режимов для МСП.
- Ведение учета при работе на маркетплейсах.
- Заработная плата, отпускные и иные выплаты работникам: особенности 2023 года.
- Организация работы по воинскому учету в свете новых правил.
- Применение новых федеральных стандартов бухгалтерского учета с 01 января 2024г.
Спикер, Наталья Вохмянина:
— доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ «Севастопольский государственный университет»
— сертифицированный аудитор.
Важно!
Пройти обучение могут субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и организации, соответствующие следующим критериям:
— Зарегистрированные в городе Севастополе
— Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации
— Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг). Подробности по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92
— Имеющие высшее или среднее профессиональное образование
— Зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/)
Формат мероприятия: очно, в центре «Мой Бизнес»
Время и дата: 30 октября — 2 ноября с 13:15 до 17:10
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/364umj