В Севастополе в бухту, где волонтеры вторую неделю спасают дельфина, слили нечистоты

Специалисты центра «Безмятежное море» уже 13 дней в полевом лагере возле берега ведут лечение дельфина-белобочки, которому дали имя Бублик. Они уже сообщали о прогрессе в лечении и попытке Бублика самостоятельно плавать за рыбой.

Однако в ночь на 24 мая, буквально в 100 метрах от места, где находились волонтеры с дельфином, в бухту начался сброс неочищенных канализационных вод, который не прекращался более суток. На видео видно, во что превратилась вода у берега.

Как результат— после слива канализации у дельфина открылось кишечное кровотечение, его многократно рвало, возобновились болевые приступы, которые до этого лечились на протяжении недели. Бублику пришлось промывать желудок, неоднократно потребовались реанимационные мероприятия. Из желудка у него извлекли инородные тела, включая пакет. УЗИ лёгких в динамике отмечает сохранение левосторонней пневмонии.

Сейчас волонтеры переместили животное подальше от загрязненных вод. На место выезжал специалист Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

К сожалению, перевезти дельфина некуда. Из-за всего произошедшего теперь он недостаточно стабилен, чтобы осуществить дальнюю транспортировку по суше, даже если было найдено более чистое место в других бухтах Севастополя.

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Ольга Сурикова

Фото: фото центра «Безмятежное Море»