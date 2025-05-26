В Севастополе обсудили доступность железнодорожных маршрутов

В Севастополе состоялся круглый стол Экономического совета, в котором приняли участие предприниматели, представители Общественной палаты города, ветеранских и молодёжных организаций.

Один из важных вопросов, который обсудили на совете — спрос на билеты железнодорожного транспорта до Севастополя, который превышает количество билетов в продаже. Вопрос не только в логистике, но и в системе продаж.

Сегодня билеты на поезд Москва—Севастополь приоритетно доступны из Симферополя, поскольку город находится в Крымском округе, и алгоритмы РЖД отдают предпочтение региональным центрам. Это приводит к тому, что жители Севастополя зачастую не могут приобрести билеты, несмотря на наличие свободных мест в поездах.

30–40% составов уходят через Крымский мост полупустыми, а затем наполняются в Краснодаре, где поезд попадает в основную сеть продаж. Жители других регионов , например, покупают билеты на наш поезд, потому что он удобен по времени. В итоге мы конкурируем за места на собственном поезде.

«Решение проблемы — вывод билетов на поезда, отправляющиеся в Москву и Санкт-Петербург, из общей федеральной системы продаж и доступность их в первую очередь для жителей Крыма и Севастополя. Подобный шаг позволил бы снизить социальное напряжение и дать севастопольцам и гостям города, уверенность в доступности транспортного сообщения.», — отметил вице-спикер Заксобрания Севастополя, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

На следующей неделе запланировано поднять темы связи, цен на топливо и присутствие крупных торговых сетей.

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