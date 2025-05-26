«После всего — десять тысяч»: Севастополь снова в числе беднейших регионов России

Севастополь занял 74-е место из 85 возможных в ежегодном рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Исследование подготовлено экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по итогам 2024 года.

После обязательных расходов у семьи остаётся чуть больше 10 тысяч рублей

Рейтинг составлен на основе расчётов потенциально возможного остатка денежных средств у семьи из двух взрослых и двух детей после минимальных необходимых расходов. При этом учитывались медианные зарплаты в регионе, прожиточный минимум и уровень цен.

Согласно данным исследования, у семьи в Севастополе после обязательных расходов остаётся 10 338 рублей в месяц. Это почти в 12 раз меньше, чем у жителей лидирующего региона — Ямало-Ненецкого автономного округа, где этот показатель составил 125 200 рублей.

Для сравнения:

в Москве — 66 800 рублей,

в Санкт-Петербурге — 57 600 рублей,

в Магаданской области — 75 000 рублей.

В Крыму ситуация ещё сложнее: регион занял 77-е место, а остаток у семьи составляет 5 804 рубля.

Расчёты показали высокий уровень нагрузки на семьи

Рейтинг демонстрирует, насколько велика разница в финансовых возможностях между регионами России. В то время как в добывающих и финансово развитых субъектах семьи могут позволить себе сбережения и крупные траты, в регионах-ауцсайдерах едва удаётся покрыть базовые потребности.

В число регионов с наихудшими показателями также вошли:

Республика Калмыкия — 2 300 рублей,

Ивановская область — 2 700 рублей,

Республика Дагестан — –5 400 рублей,

Республика Ингушетия — –16 100 рублей.

С одним ребёнком — чуть легче

В семьях с одним ребёнком остаток после минимальных расходов в Севастополе составляет около 28 500 рублей. Однако и этот показатель почти в три раза ниже, чем в Москве, и более чем в пять раз уступает результату Ямала.

Аналитики отмечают, что разрыв между регионами остаётся значительным, и тенденций к его сокращению не наблюдается. Низкий остаток после расходов означает, что семьи в ряде регионов не могут позволить себе формировать накопления или расходовать средства на непродуктовые нужды без дополнительных источников дохода.

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Дмитрий Островский

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