«После всего — десять тысяч»: Севастополь снова в числе беднейших регионов России

Севастополь занял 74-е место из 85 возможных в ежегодном рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Исследование подготовлено экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по итогам 2024 года.
После обязательных расходов у семьи остаётся чуть больше 10 тысяч рублей
Рейтинг составлен на основе расчётов потенциально возможного остатка денежных средств у семьи из двух взрослых и двух детей после минимальных необходимых расходов. При этом учитывались медианные зарплаты в регионе, прожиточный минимум и уровень цен.
Согласно данным исследования, у семьи в Севастополе после обязательных расходов остаётся 10 338 рублей в месяц. Это почти в 12 раз меньше, чем у жителей лидирующего региона — Ямало-Ненецкого автономного округа, где этот показатель составил 125 200 рублей.
Для сравнения:
-
в Москве — 66 800 рублей,
-
в Санкт-Петербурге — 57 600 рублей,
-
в Магаданской области — 75 000 рублей.
В Крыму ситуация ещё сложнее: регион занял 77-е место, а остаток у семьи составляет 5 804 рубля.
Расчёты показали высокий уровень нагрузки на семьи
Рейтинг демонстрирует, насколько велика разница в финансовых возможностях между регионами России. В то время как в добывающих и финансово развитых субъектах семьи могут позволить себе сбережения и крупные траты, в регионах-ауцсайдерах едва удаётся покрыть базовые потребности.
В число регионов с наихудшими показателями также вошли:
-
Республика Калмыкия — 2 300 рублей,
-
Ивановская область — 2 700 рублей,
-
Республика Дагестан — –5 400 рублей,
-
Республика Ингушетия — –16 100 рублей.
С одним ребёнком — чуть легче
В семьях с одним ребёнком остаток после минимальных расходов в Севастополе составляет около 28 500 рублей. Однако и этот показатель почти в три раза ниже, чем в Москве, и более чем в пять раз уступает результату Ямала.
Аналитики отмечают, что разрыв между регионами остаётся значительным, и тенденций к его сокращению не наблюдается. Низкий остаток после расходов означает, что семьи в ряде регионов не могут позволить себе формировать накопления или расходовать средства на непродуктовые нужды без дополнительных источников дохода.
Читайте также: Медленная дорога к 100 тысячам: когда вырастут зарплаты севастопольцев
Дмитрий Островский