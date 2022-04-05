В Севастополе в больницах с COVID-19 находится 142 пациента

Умерли за сутки два человека

В Севастополе по состоянию на утро 5 апреля зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли два человека в возрасте от 77 до 89 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 18 человек. Выписаны 33 пациента. На данный момент в больницах находится 212 пациентов, из них 142 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 82 187 человек, выздоровели 79 040.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 5 апреля сделали прививку от коронавируса 308 811 человек. Второй этап вакцинации прошли 297 520 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 5 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.