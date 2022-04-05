В Крыму готовы на законодательном уровне национализировать имущество недружественных иностранцев

Без выплаты компенсации

Государственный совет Крыма подготовил проект федерального закона о внесении поправок в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета.

«Документ разработан с целью законодательного регулирования вопросов, связанных с принудительным изъятием объектов права собственности, находящихся на территории Российской Федерации и принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия», – пояснил спикер парламента Владимир Константинов.

Изъятие будет возможно независимо от места их регистрации этих лиц или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Изъятие предлагается осуществлять без выплаты компенсации стоимости таких объектов. Субъекты РФ смогут сами определять порядок принудительного изъятия.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам и политикам.

Ольга Сурикова