Севастополь стал площадкой для съемок фильма «Одесса»

Полгода шла подготовка к съемочному процессу В Севастополе идут съемки сериала «Одесса». Один из эпизодов снимался в поселке Кача. На прибрежной зоне были построены временные декорации: два небольших домика, которые должны были отражать эпоху 20-х годов прошлого столетия, говорится в сюжете «Первого Севастопольского». Саму Одессу прошлого столетия «собирают по кусочкам» в разных городах Крыма. Воссоздается время контрабандистов, чекистов, разборок

Режиссер-постановщик Андрей Щербинин с радостью и удивлением отмечал, насколько в Крыму сохранилась старинная архитектура, где практически нет пластиковых окон и кондиционеров.

«В центре сюжета его фильма – история двух друзей Владимира и Василия. Один – артист, другой – милиционер. Они и решили проверить на прочность криминальный город. В их руки попадает большое количество золота. Но следуя всем жанрам кино, его воруют. А заложницей ситуации становится любимая женщина. Чтобы полностью «окунуться» в бандитскую Одессу, актерам пришлось даже обучиться новому ремеслу», — раскрывает телеканал главную линию сюжета будущего сериала.

Создатели фильма надеются, что зрители смогут ощутить в ленте самую романтичную и бандитскую жемчужину у моря.

Напомним, 1 октября на экраны вышла комедия «Флэшмоб», снятая в Севастополе.

Ольга Сурикова