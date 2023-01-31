В Севастополе в 4 раза увеличилась раскрываемость хулиганств

В Севастополе на 4, 3 % выросло количество раскрытых преступлений, количество которых в прошлом году составило 3139. Об этом в ходе доклада о результатах деятельности ведомства за прошлый год рассказал

По его словам, в городе за год было поймано 2651 преступник, а раскрываемость преступлений росла, как в случае с особо тяжкими преступлениями – на 7%, так и с хулиганствами – 400 %.

За год изъято 53 кг наркотиков, выявлено 279 экономических преступлений, из которых 211 тяжких. В суд отправились 94 уголовных дела по экономическим статьям. Пресечено 19 фактов взяточничеств на сумму 16 млн рублей.

Напомним, Севастопольцы более 200 раз обращались в полицию в новогоднюю ночь.

Дмитрий Островский