Севастопольцы более 200 раз обращались в полицию в новогоднюю ночь

Сотрудники севастопольской полиции за новогоднюю ночь раскрыли одно преступление, задержали одного подозреваемого в совершении преступления, сообщает пресс-служба городского УМВД.

«Во время несения службы в период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года полицейские в усиленном режиме патрулировали улицы Севастополя. Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан было задействовано достаточное количество сотрудников полиции», — отметили в ведомстве.

К утру 1 января за помощью в полицию Севастополя обратилось 207 граждан, что не превышает количества обращений за аналогичный период прошлого года.

Также сотрудники ГАИ в новогоднюю ночь усилили контроль за водителями в состоянии опьянения. За сутки произошло 12 ДТП.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД в Севастополе