В Севастополе вор-рецидивист вынес кассовый сейф с выручкой из ТЦ

В Севастополе мужчина задержан за кражу кассового сейфа с деньгами в одном из торговых центров. В его криминальной биографии уже значатся кража, мошенничество и угон.

Во время визита в один из городских торговых центров 24-летний местный житель, воспользовавшись отсутствием персонала, похитил из торговой точки кассовый сейф с выручкой, затем спрятал его под верхнюю одежду и направился в общественный туалет.

Там он вытащил из похищенного металлического ящика 13 тысяч рублей и скрылся, бросив сейф в санитарном помещении. Украденные деньги он потратил на покупку спиртных напитков и развлечения, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В содеянном он сознался. Теперь ему грозит лишение свободы до двух лет.

Ольга Сурикова