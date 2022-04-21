В Севастополе уже завтра завершится отопительный сезон

И должно потеплеть на улице

Правительство Севастополя приняло решение с 22 апреля завершить в городе отопительный сезон.

«Продолжаем мониторинг погодных условий на территории Севастополя. Температурный режим выше 8 градусов среднесуточный, поэтому предлагаем с завтрашнего дня закончить отопительный сезон», — доложил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он отметил, что уже с завтрашнего дня в регионе температура поднимется до +18 градусов и ниже уже не будет опускаться.

Напомним, глава горхоза Евгений Горлов предлагал завершить отопительный сезон 20, однако губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение продлить его еще на два дня.

Ольга Сурикова