В Севастополе отопительный сезон продлили до 22 апреля

В городе снова дожди и похолодание

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение продлить отопительный сезон в регионе до 22 апреля. Об этом он сообщил 18 апреля на аппаратном совещании.

Напомним, ранее было озвучено, что отключить отопление в Севастополе планируется 20 апреля.

«Честно говоря, пока погода не радует, поэтому давайте последним отопительным днем возьмем не 20, а 22 апреля. С субботы должны быть уже солнечные дни, с воскресенья начнется стабильно устойчивая теплая погода», — заявил губернатор.

Он отметил, что ему писали в соцсетях, что в некоторых домах уже начали спускать системы, поэтому Развожаев поручил отключить отопление не ранее субботы.

Ольга Сурикова