В Севастополе деньги, сэкономленные на международных соревнованиях, направят на строительство ФОКОТ

Город получил свою выгоду

Севастопольские власти ожидают дополнительных поступлений на развитие спортивной инфраструктуры в связи с сэкономленными средствами после отмены международных турниров и соревнований.

Начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко отметил, что городу из госбюджета на 2022-2024 года выделена субсидия в размере 120 млн рублей на создание «умных площадок».

В рамках этих субсидий в 2022 году будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Нахимовском районе, на территории гимназии №10, в нем смогут заниматься все желающие жители микрорайона, но в определенное время.

«Мы ведем переговоры. Ожидается, что в рамках возникших сэкономленных средств из-за отмененных международных мероприятий в рамках политической ситуации, есть такое решение перераспределить средства на инфраструктуру. Сейчас правительственные документы оформляются», — пояснил Сергей Резниченко.

Напомним, строительство спортивного Комплекса на улице Симонок запланировано на 2023-2024 года.

Ольга Сурикова

Фото: телеканал «НТС».

