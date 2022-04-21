В Севастополе фисташковую рощу вблизи бухты Круглой признали памятником природы

Площадь его составит почти 6 га

Правительством Севастополя принято постановление о признании рощи фисташка туполистной вблизи бухты Круглой памятником природы регионального значения.

Докладчик по данному вопросу глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова отметила, что целью создания памятника природы является сохранение в урбанизированном ландшафте рощи фисташки туполистной, месте ее редкого произрастания.

Территория, которая подпадает под новый статус, площадью 5,97га, разделена на два участка, первый в районе улицы Челнокова, 3,69 га и второй — в районе мыса Песчаный, площадью 2,22 га.

Памятник природы будет представлять собой рощу и единичные старовозрастные экземпляры фисташки, также здесь произрастают другие краснокнижные растения и живут редкие животные, а также находится ОКН — хора Херсонеса.

На данной территории будет запрещено выделение участков под застройку, разведение открытого огня, вырубка растительности, мойка и стоянка автотранспорта.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что местные жители еще с 2020 года добивались принятия данного решения и он давал им соответствующее обещание в ходе предвыборной кампании. Также он дал поручение привести территорию теперь уже памятника природы в надлежащий порядок. Сейчас, по его мнению, она неприглядно выглядит, завалена мусором и ее внешний вид не соответствует статусу.

Напомним, на участке вблизи прибрежной зоны, где произрастает более 400 деревьев фисташки туполистной, занесенной в Красную книгу России, начала строительные работы компания «Декор». Осенью прошлого года жители Севастополя обратились к главе города с просьбой о сохранении фисташковой рощи. Обращение подписали почти тысяча человек, проживающих в районе Античного проспекта и улицы Челнокова. Состоялось несколько судебных заседаний, публичные слушания по проекту планировки и межевания несколько раз переносились. В апреле 2020 года стартовало общественное обсуждение создания памятника природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглой».

Ольга Сурикова