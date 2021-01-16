В Севастополе снег и гололедица

Севавтодор готов принимать звонки круглосуточно с жалобами на гололед
В Севастополе 16 января облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой снег, передает Крымский гидрометцентр.
Ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -2…-4°, днем 0…+2°.
На дорогах местами гололедица.
В свою очередь, Севавтодор сообщает, что в ближайшие сутки будет задействовано 14 единиц спецтехники.
В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом в районе с. Гончарное, с. Орлиное, с. Тыловое работает 10 единиц спецтехники для уборки снега и распределения противогололедного материала.
Водителей просят пропускать спецтехнику Севавтодора, быть особенно осторожными на пешеходных переходах и перекрёстках, соблюдать дистанцию, не выезжать на дороги на летней резине. Водителям с небольшим опытом — не садиться за руль.
Также порекомендовали быть аккуратнее и пешеходам.
Сообщить о том, на каких дорогах скользко, можно диспетчерской службе Севавтодора по телефону: +79789985983 Звонки принимаются круглосуточно.
Ольга Сурикова