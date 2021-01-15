Севастопольские общественники выиграли грантов на 30 миллионов рублей

Все гранты президентские

Победителями первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2021 году стали 13 севастопольских НКО. Результаты были озвучены 14 января на заседании Координационного комитета под председательством первого заместитель руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

Грантов получено на общую сумму около 31,3 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

И так, кто и на что получил деньги:

1. Севастопольская региональная благотворительная общественная организация «Центр духовно-патриотического просвещения им. адмирала флота П.С. Нахимова» получила грант в размере около 2,6 млн рублей на проект «Честь и верность. Генерал Э. И. Тотлебен».

Цель проекта – устранение недостатка знаний по Крымской (Восточной) войне 1853 — 1856 гг. путем интегрирования в учебный процесс уже разработанных и опробованных интерактивных и визуальных методов подачи информации, в частности, историко-просветительской игры «Магистра Вите» (Historia est magistra vita – история наставница жизни).

Севастопольская библиотечная ассоциация получила 1,6 млн рублей на организацию фестиваля «Книжный бульвар Севастополя 2021».

«Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» получил 2,8 млн рублей на обучение руководителей и активистов НКО города, а также проведение форума «Социальный Севастополь».

Региональная общественная организация «Севастопольский фонд возрождения крымскотатарской культуры имени профессора С. О. Изидинова» реализует проект о наследии древней культуры тавров. На эти цели грантом предусмотрено чуть более 2 млн рублей.

Севастопольская региональная общественная организация «Творческое объединение «Ступени» получила грант в размере почти 3 млн рублей на обучение севастопольских школьников созданию документальных фильмов и роликов, посвященных героическому прошлому Севастополя.

Севастопольский благотворительный Фонд помощи бездомным животным за 3 млн рублей создаст в городе экстренную службу спасения животных.

Организация «Севпарки» получила 3 млн рублей на сохранение пяти усадеб Хоры Херсонеса. В рамках проекта будут созданы различные мобильные приложения и проведен джазовый фестиваль для популяризации сохранения усадеб.

Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» выделили 6,4 млн рублей на создание Ресурсного центра комплексного сопровождения лиц с ментальными и иными нарушениями развития на всех этапах жизни, путем расширения деятельности Многопрофильного центра «Подсоба Особым».

«Ремесленной палате Севастополя» выделил 850 тыс. рублей на создание семейной мастерской «Ремесло» для возрождения и сохранения различных видов рукоделия.

Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инноваций «Таврика-Про» реализует проект «Бодрый шаг». Его цель – приобщение людей старшего возраста Гагаринского муниципального округа Севастополя к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Размер гранта – 500 тыс. рублей.

Севастопольская Региональная общественная организация поддержки общественных инициатив «Наш Севастополь» выиграла грант в размере 1,1 млн рублей на реализацию проекта «Легендарный Севастополь».Планируется создание интерактивной истории о символах Севастополя. Севастопольским школьникам онлайн расскажут о том, как создавались символы города и что они значат, покажут видеоролики.

Автономная некоммерческая организация «Центр по формированию здорового образа жизни «За жизнь» выиграла грант в размере 3 млн рублей, который позволит создать в городе приют для бездомных.

Крымский Фонд истории, культуры и развития «Севастополь» получил 1,27 млн рублей на проведение Международной конференции «Черноморский вопрос в фокусе мировой политики. К 150-летию Лондонской конвенции 1871 г».

Конференция предполагает участие известных российских и зарубежных политологов, юристов, преподавателей и студентов крымских ВУЗов, представителей органов власти, общественности, СМИ.

1 февраля 2021 года запланировано объявление еще одного конкурса Фонда Президентских грантов. Срок подачи проектов до 15 марта.

Подать проект на конкурс можно на сайте Фонда https://президентскиегранты.рф, а также более подробно ознакомиться с каждым проектом-победителем.

Напомним, во втором конкурсе Фонда президентских грантов 11 севастопольских некоммерческих организаций оказались в числе победителей (всего от города было подано 36 заявок).

Ольга Сурикова