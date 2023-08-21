В Севастополе уже почти 500 участников СВО получают землю

В Севастополе уже остались позади процедуры по формированию части земельных участков для участников СВО и членов семей погибших бойцов. Поэтому первые 447 кандидатов могут стать собственниками. Такая информация была озвучена в ходе аппаратного совещания 21 августа.

Сейчас власти Севастополя приглашают участников СВО для подписания документов на земельные участки. После этого документы будут направлены на регистрацию прав.

Параллельно идет подбор земельных участков для последующих участников очереди. Кроме того, с начала этого года было предоставлено 60 участков многодетным, еще четыре семьи на стадии принятия решений.

Губернатор Михаил Развожаев добавил, что еще порядка тысячи участков готовится для передачи военным, сейчас идет проработка статуса земли.

Напомним, правительством Севастополя принято решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки территории на земельном участке площадью 30 гектар, расположенном в селе Осипенко Качинского муниципального округа.

Ольга Сурикова