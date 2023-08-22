Сегодня ночью Украина вновь предприняла попытку атаки БПЛА на Крым

Около 23.00 21 августа пресечена попытка Украины осуществить атаку на Крым с помощью БПЛА самолетного типа, заявили в Минобороны России.

«Пресечена попытка Киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Дежурными силами ПВО 2 украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами РЭБ», — сообщили в ведомстве.

Беспилотники потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее полуострова Крым.

Ольга Сурикова