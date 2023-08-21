Важные инициативы ЛДПР для семей с детьми

Ежедневная работа депутатов фракции ЛДПР направлена на создание законопроектов, которые защитят права граждан Россиийской Федерации, сделают их жизнь более комфортной и обеспеченной.

Вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев и депутатыфракции ЛДПР в местном парламенте рассказали о важных инициативах партии, разработанных в последнее время.

По мнению депутатов, важно поддерживать семьи с детьми.

Подготовлен законопроект, направленный на учёт доходов и расходов семей с детьми при распределении государственной социальной помощи. Законопроект позволит получать поддержку семьям, выплачивающим ипотеки и оплачивающим обучение детей в колледжах и ВУЗах.

Сейчас пособия назначаются только малообеспеченным семьям исходя из ежемесячных поступлений денег. Но часто бывает, что большая часть семейного бюджета уходит на выплату ипотеки на единственное жилье или оплату обучения детей. Очевидно, что меры поддержки должны учитывать реальное положение дел.

«В Севастополе – городе федерального значения цены на квартиру в среднем составляют, по оценке аналитиков, 6,7 миллионов рублей. Далеко не все жители нашего города могут приобрести жилье, заплатив единоразово, поэтому граждане берут ипотеку и месяцами откладывают большую часть зарплаты на погашение ипотеки. Однако расходы на содержание детей, их учеба – это еще одни существенные расходы. Минимальная стоимость обучения в вузе составляет от 37 тысяч рублей в год, а максимальная порядка 300 тысяч рублей. Предлагаемые ЛДПР изменения в Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» будут учитывать реальные доходы семьи, за вычетом расходов на оплату ипотечного кредита и обучения детей до 18 лет и до 24 лет, если ребёнок получает высшее образование по очной форме обучения. Эта инициатива облегчит жизнь многим семьям», — прокомментировал Илья Журавлев.

Разработан и законопроект, который закрепит четырёхдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Это позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью, поможет гармонично развиваться семьям.

Сокращённая рабочая неделя в количестве 32 часов будет распространяться на работников, имеющих трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет.

«Сейчас многие женщины обеспокоены, чтобы доход, который они получают на работе, не снижался. Ведь с рождением детей расходов становится больше. При этом важно уделять время воспитанию детей, чтобы они не были предоставлены сами себе в то время, пока мама проводит большую часть дня на работе. Инициатива ЛДПР способствует увеличению времени для занятий с детьми и пропорциональным распределением внимания на всех», — считает Илья Журавлев.

Выступает партия также с инициативой о возможности женщин дистанционно работать в период отпуска по уходу за ребёнком с сохранением выплаты пособия.

Очень многие граждане РФ и, в частности, жители Севастополя переходят на удаленную форму работы, выполняя при этом эффективно свои обязанности.

И многие мамы хотят сохранить свою профессиональную квалификацию, заниматься любимым делом и совмещать всё это с материнством.

«Очень важно, чтобы женщина, мать чувствовала поддержку от государства и при этом могла по желанию продолжать заниматься любимым делом, совмещать это с материнством. Женщине в современном мире важна также финансовая независимость, поэтому у нее должно быть право дистанционно работать и получать при этом выплаты на ребенка от государства. В настоящее время пособие женщина получает, лишь находясь в декрете», — отметил Артем Гордиенко.

Немаловажный законопроект касается школьного питания.

Главная проблема в регионах – это отсутствие обеспечения всех школьников горячим питанием.

В настоящее время горячее школьное питание в столовых получают младшеклассники. В ЛДПР считают, что горячим питанием следует обеспечить всех учеников, независимо от их возраста.

Данный законопроект уже разработан и будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

«Правильное и разнообразное школьное питание на бесплатной основе — это важный вопрос, который следует, наконец, решить. На основании неоднократных расширенных заседаний комитета по образованию, культуры и спорта по вопросам питания было принято решение о необходимости использования типового меню. Департаментом образования ведется такая работа», — отметил Артем Гордиенко.

Большинство законопроектов ЛДПР получают одобрения в Правительстве РФ. Депутаты и дальше намерены работать на благо простых людей.

Кристина Ветер

Фото: /mixyfotos.ru/